Replica La Promessa in streaming puntata 27 gennaio 2026 | Video Mediaset
Questa sera, su Mediaset, torna la soap spagnola La Promessa. Nella puntata di oggi, Adriano fa la sua proposta di matrimonio, ma Catalina la rifiuta di nuovo. La donna dice di non volere compassione e si rialza da tavola, lasciando Adriano con le mani vuote.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la proposta di matrimonio di Adriano non va a buon fine: Catalina lo respinge ancora una volta, sostenendo di non avere bisogno della compassione di nessuno. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
