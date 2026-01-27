Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 27 gennaio | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kadin). Nella puntata odierna, dopo lo scontro con Enver e il suo conseguente allontanamento dalla casa paterna, Sirin si reca da Bahar chiedendole un'ospitalità che però le viene negata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
