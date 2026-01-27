Renato e Raffaele ritrovano la complicità di un tempo

Renato e Raffaele riconquistano la loro complicità, mentre il caporale in carcere continua a vivere allucinazioni che lo portano a ferirsi. La scena riflette le tensioni e le difficoltà dei personaggi, offrendo uno sguardo sulla complessità delle loro emozioni e delle situazioni che affrontano. Un’analisi che invita alla riflessione sui rapporti e sulla condizione umana in contesti difficili.

Il caporale in carcere continua ad avere le allucinazioni, tanto da sbattere forte la testa al muro e procurarsi brutte ferite. Questo non lo rende molto credibile agli occhi del tribunale, tanto da far riprendere a Gagliotti quella sicurezza che mostra tronfio a Roberto e Marina. I quali tornano a essere preoccupati per le sorti dei Cantieri, e a temere di non riuscirsi a liberare di Gennaro così facilmente. Nel frattempo Renato scopre che Raffaele ha ritirato la decisione del pensionamento, in una scenetta in cui i due protagonisti ritrovano la complicità di un tempo. Peccato che è Ornella ad accorgersi di averla persa, o forse non averla mai avuta, con il marito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

