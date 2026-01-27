Renato e Raffaele si sono ritrovati dopo tanto tempo nel set di Un posto al sole, ritrovando quella complicità che sembrava svanita. Intanto, il caporale in carcere ha continuato ad avere allucinazioni, finendo per sbattere la testa contro il muro e ferirsi gravemente. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi segue le vicende dei personaggi ogni giorno.

Il caporale in carcere continua ad avere le allucinazioni, tanto da sbattere forte la testa al muro e procurarsi brutte ferite. Questo non lo rende molto credibile agli occhi del tribunale, tanto da far riprendere a Gagliotti quella sicurezza che mostra tronfio a Roberto e Marina. I quali tornano a essere preoccupati per le sorti dei Cantieri, e a temere di non riuscirsi a liberare di Gennaro così facilmente. Nel frattempo Renato scopre che Raffaele ha ritirato la decisione del pensionamento, in una scenetta in cui i due protagonisti ritrovano la complicità di un tempo. Peccato che è Ornella ad accorgersi di averla persa, o forse non averla mai avuta, con il marito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Renato e Raffaele ritrovano la complicità di un tempo in Un posto al sole

Approfondimenti su Renato Raffaele

Renato e Raffaele riconquistano la loro complicità, mentre il caporale in carcere continua a vivere allucinazioni che lo portano a ferirsi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Renato Raffaele

Argomenti discussi: Renato e Raffaele ritrovano la complicità di un tempo in Un posto al sole; Un posto al sole: Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio; Un posto al sole: Roberto e Marina contro Gagliotti; Un posto al sole: Gagliotti accoltella la ex moglie.

Renato e Raffaele ritrovano la complicità di un tempoRoberto e Marina temono per le sorti dei Cantieri, mentre in Ornella si riaccendono quelle riflessioni mai accantonate sulle differenze tra lei e il marito ... ilfoglio.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 dicembre: Renato e Otello contro RaffaeleLa decisione di Raffaele, ormai convinto di voler andare in pensione dopo tanti anni di apprezzato portierato, ha sconvolto Renato ed Otello che non accettano assolutamente questa sua scelta. Poggi, ... ilmattino.it

Niscemi, le tragedie siciliane di un'isola divorata dai suoi padroni. Ma quante Niscemi dobbiamo aspettarci ancora in una Sicilia che, da trent'anni, è sempre nelle mani degli stessi uomini politici Totò Cuffaro, Raffaele Lombardo, Renato Schifani, Saverio Ro facebook