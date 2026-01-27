Reggio per tutt? aperitivo e giochi per parlare di parità di genere

Da reggiotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 gennaio 2026 a Reggio Calabria si svolge un evento dedicato alla parità di genere, con un aperitivo e giochi interattivi. L’evento, organizzato presso Impronte a Sud Welfare Lab, offre un’occasione per discutere di parità in modo semplice e partecipativo, integrando il Percorso cittadino sulla Parità di Genere. Un momento di confronto informale per promuovere temi di attualità e sensibilizzazione.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18.30, Impronte a Sud Welfare Lab (via Possidonea 53) ospiterà un aperitivo con giochi e momenti interattivi per avvicinarsi ai temi della parità di genere in modo leggero e partecipato, all’interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere. Il nuovo.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Reggio Per Tutt

Welfare e parità di genere. Un premio a CavaRei

Parità di genere, certificazione per Gesco Sca

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Reggio Per Tutt

Argomenti discussi: Reggio Calabria, Impronte a Sud Welfare Lab ospiterà un evento sui temi della parità di genere.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.