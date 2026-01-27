Reggio per tutt? aperitivo e giochi per parlare di parità di genere

Il 31 gennaio 2026 a Reggio Calabria si svolge un evento dedicato alla parità di genere, con un aperitivo e giochi interattivi. L’evento, organizzato presso Impronte a Sud Welfare Lab, offre un’occasione per discutere di parità in modo semplice e partecipativo, integrando il Percorso cittadino sulla Parità di Genere. Un momento di confronto informale per promuovere temi di attualità e sensibilizzazione.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18.30, Impronte a Sud Welfare Lab (via Possidonea 53) ospiterà un aperitivo con giochi e momenti interattivi per avvicinarsi ai temi della parità di genere in modo leggero e partecipato, all'interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere.

