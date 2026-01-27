Reggio e le sue istanze agli stati generali della Lega Neri | I territori sono la nostra forza

Reggio partecipa agli Stati Generali della Lega, evidenziando l'importanza dei territori per la forza del partito. Armando Neri, consigliere comunale e metropolitano, commenta un bilancio positivo dell'evento “Idee in Movimento”, sottolineando l'impegno della comunità locale nel rafforzare le istanze del territorio attraverso il confronto e il dialogo con le istituzioni nazionali.

Bilancio positivo per Armando Neri, consigliere comunale e metropolitano e commissario cittadino della Lega dopo la partecipazione alla tre giorni nazionale del partito, “Idee in Movimento”. Un evento che può considerarsi una sorta di stati generali della Lega con l'intervento di ministri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Emilia

Salvini sottolinea l'importanza della truppa, affermando che, oltre ai leader, la forza risiede nei militanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Argomenti discussi: Reggio Emilia - La Giornata della Memoria; Lo Schiaccianoci; Bacino dell’Enza, Zanni: Centralità di Comuni e Province nel percorso del Dibattito Pubblico; Reggio Calabria, cane gettato dal finestrino di un’auto. Enpa lo salva e denuncia.

Reggio Calabria e le sue opere pubbliche incompiute: focus di Onda Orange sul ponte sul CalopinaceIl viaggio di Onda Orange tra le incompiute reggine è un itinerario che riempie l’animo di rammarico. Quella frustrazione figlia delle occasioni mancate e di sprechi di fondi pubblici che avrebbero p ... strettoweb.com

Reggio Calabria, Le Muse apre il suo 2026 con Una coperta per la vitaL’associazione culturale Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Livoti riparte dopo la pausa natalizia domenica 18 gennaio alle ore 18 riaprendo ... strettoweb.com

La procedura relativa ai 39 TIS della Città Metropolitana prevede ora una fase tecnica di dieci giorni per la presentazione di eventuali istanze #ReggioTv - facebook.com facebook