La decisione potrebbe influenzare la validità del voto, rendendo questa giornata decisiva per il futuro del processo referendario. La discussione si svolge a porte chiuse, in attesa di un primo verdetto che chiarirà gli eventuali rischi.

Due avvocati per il No, 14 per il Sì. Il confronto impari andrà in scena stamattina di fronte al Tar del Lazio, all’udienza a porte chiuse che dovrà dare il primo verdetto sulla data del referendum. Il 12 gennaio il Consiglio dei ministri ha fissato le urne al 22 e 23 marzo, ma la delibera è stata impugnata dai 15 giuristi promotori dell’iniziativa popolare contro la riforma Nordio, che ha già superato da giorni le 500mila sottoscrizioni necessarie. I promotori contestano la violazione della prassi costituzionale secondo cui la data non può essere fissata prima dei tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale: cioè il termine – che in questo caso scade il 30 gennaio – entro il quale i cittadini possono depositare le firme per chiedere la consultazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato del No, confermando la validità della data del referendum sulla giustizia fissata per il 22 e 23 marzo 2026.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente della delibera del Cdm che ha stabilito le date del referendum sulla giustizia, fissate per il 22 e 23 marzo 2026.

Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum, oggi l'udienza al Tar sulla data: due avvocati per il No, 14 per il Sì. La memoria: A rischio validità del voto; Per dire no al referendum sulla Giustizia basta solo il sorteggio - Intervista a Raffaele Piccirillo; La propaganda per il Sì al referendum sulla giustizia arriva nelle scuole.

