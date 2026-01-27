Ref cam in Serie A sarà ?

La presenza della Ref cam in Serie A rappresenta un passo avanti nel miglioramento della trasparenza e della chiarezza durante le partite. Questo strumento permette di analizzare le decisioni arbitrali con maggiore precisione, offrendo agli appassionati un’esperienza più informata. In questo articolo, esploreremo i dettagli e le implicazioni dell’adozione di questa tecnologia nel massimo campionato italiano.

È stato diffuso un video che mostra il dialogo tra Doveri e i calciatori dell’Inter, in seguito al contrasto tra Thuram e Juan Jesus durante la partita tra Inter e Napoli.

Argomenti discussi: Vergara spiazzato dalle parole dell'arbitro Mariani in Juve-Napoli: Prima cosa, sono italiano; Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante Juve-Napoli: Prima di tutto sono italiano. La replica dell'arbitro; Ref Cam Juventus-Napoli: nessuna traccia del rigore su Hojlund; Juve Napoli REF CAM: mancano i video del possibile rigore.

Serie A, la Ref Cam ci sarà in più partite e diventa Haier Cam. De Siervo: Così parliamo ai giovaniLa Lega Calcio Serie A e Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, comunicano una nuova e innovativa partnership, dando vita a un’alleanza strategica che consolida il ... tuttomercatoweb.com

Dopo la ref cam, alla Serie A mancano solo i joypadDopo le orazioni arbitrali per spiegare il Var, ora anche la ref cam, ovvero la visuale dell’arbitro. Troppe innovazioni in tre giornate, da non esserci abituati: la nuova telecamera personalizzata ... ilfoglio.it

