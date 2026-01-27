Reclutava cecchini sui social per uccidere Trump arrestata bibliotecaria Usa

Una bibliotecaria di Ripley, West Virginia, è stata arrestata con l’accusa di aver tentato di reclutare individui sui social media per un attentato contro Donald Trump. L’operazione ha portato all’arresto di una persona coinvolta in un piano che avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Una bibliotecaria di Ripley, in West Virginia, è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di reclutare persone sui social per uccidere il presidente Donald Trump. Lo riferisce il New York Post, precisando che si tratta della 39enne Morgan L. Morrow, fermata dopo la pubblicazione su TikTok di un video ritenuto un incitamento all'assassinio del capo della Casa Bianca. Secondo la denuncia penale citata dall'emittente Wowk, Morrow avrebbe scritto: "Possibile che non si trovi un cecchino con una malattia terminale tra 343 milioni di persone?", frase interpretata dalle autorità come una minaccia diretta al tycoon.

