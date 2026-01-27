Recensione amara ma non troppo dei big in gara al prossimo Sanremo 2026

Questa mattina sono stati presentati i nomi dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Tommaso Paradiso si conferma tra i favoriti, con il suo stile che unisce malinconia e nostalgia, elementi che sembrano ormai familiari per il pubblico del festival. La sua presenza si attende con curiosità, mentre gli altri artisti si preparano a salire sul palco tra conferme e sorprese.

Tommaso Paradiso Sanremo è il suo habitat naturale: malinconia accessibile, nostalgia confezionata con cura. Funzionerà anche questo brano? Chiello Fragile per vocazione, tormentato per contratto. Quando l'ispirazione colpisce è sincero, quando no si rifugia nell'estetica del dolore. Qui potrebbe sorprendere. Elettra Lamborghini Meno personaggio di quanto si creda, più mestiere di quanto le venga riconosciuto. Sanremo per lei è una palestra di credibilità, non un gioco. Fedez & Marco Masini Operazione chirurgica: due mondi lontani cuciti insieme con precisione. Il rischio è la somma zero, il pregio è l'ambizione.

