Rebus rompicapi enigmi | il nuovo escape game ispirato al genio di Leonardo Da Vinci

Sabato 28 febbraio, alla Rocca di Riolo Terme, si terrà “Rocca Escape – Enigma Da Vinci”. Si tratta di un gioco di fuga pensato per adulti, ispirato ai misteri e agli ingegni di Leonardo Da Vinci. I partecipanti dovranno risolvere rebus, rompicapi e enigmi, mettendo alla prova ingegno e capacità di collaborare. L’evento chiude il calendario degli appuntamenti di febbraio alla Rocca, offrendo un’esperienza coinvolgente e stimolante per tutti gli appassionati di misteri e storia.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il calendario degli eventi per il mese di febbraio alla Rocca di Riolo Terme si concludono con il brivido di “Rocca Escape – Enigma Da Vinci”, in programma per sabato 28 febbraio: un gioco escape per adulti ispirato al genio senza tempo di Leonardo da Vinci. Tra le sale più oscure e misteriose del castello, i partecipanti sono chiamati a confrontarsi con rebus e rompicapi ispirati alle invenzioni e alle intuizioni del maestro fiorentino. A rendere l’esperienza ancora più intensa, la presenza di un enigmatico personaggio che accompagna il percorso, pronto ad aiutare o a confondere, mentre le ombre del passato sembrano prendere vita tra le fredde pietre della torre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Riolo Terme Caccia al codice genetico di Leonardo da Vinci, il rebus del Dna del genio che la scienza ha isolato. Così il Maestro di sempre sfida l’eternità La scoperta del codice genetico di Leonardo da Vinci rappresenta un importante passo nella comprensione del genio rinascimentale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Riolo Terme Argomenti discussi: Rebus, rompicapi, enigmi: il nuovo escape game ispirato al genio di Leonardo Da Vinci; Settimana Enigmistica, dopo San Giorio tocca a Mattie: la Valsusa in vetrina nazionale nella celebre rubrica Una gita a…?. Esatto, il 23 gennaio di 94 anni fa veniva pubblicato il primo numero di un settimanale destinato a diventare iconico e coinvolgere generazioni di lettori, capaci di alternare rebus, cruciverba, rompicapi e curiosità con lo stesso spirito di chi cerca sempre una nu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.