Ravenna ancora convalescente ma vivo | Reazione da grande spero scatti qualcosa

Ravenna si trova ancora in fase di recupero, ma mantiene viva la speranza di migliorare. Nonostante alcune difficoltà nel finale e le occasioni concesse agli avversari, la squadra dimostra volontà di reagire e di crescere. Questa fase di convalescenza rappresenta un momento di riflessione e di impegno per affrontare con determinazione le sfide future.

"Anche se nel finale abbiamo concesso tante opportunità ai nostri avversari, stavamo comunque buttando via una vittoria in maniera allucinante". Mister Marchionni ha accolto con un sospiro di sollievo il 1° successo del proprio Ravenna nel girone di ritorno. Per il tecnico giallorosso, gli aspetti emotivi hanno avuto un ruolo significativo: "Venivamo da un periodo un po’ così. avevamo forse un po’ di paura, anche perché, normalmente, certe situazioni le gestiamo meglio. Detto questo, nel complesso, abbiamo ‘tenuto’ abbastanza bene il Guidonia. Fino all’80’, la mia squadra aveva disputato un’ottima gara a livello difensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il direttore sportivo Nello Cutolo ha commentato la prestazione della squadra e il mercato in corso durante la conferenza stampa a Pesaro.

