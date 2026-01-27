Rally Monte Carlo | impresa italiana con Fontana e Arnaboldi

L’Italia si distingue nel FIA World Rally Championship grazie alle imprese di Fontana e Arnaboldi. Questo evento rappresenta un momento importante per il rally italiano, dimostrando competenza e passione nel panorama internazionale. La performance dei piloti evidenzia il livello di preparazione e dedizione che caratterizza la scena rally nazionale. Un risultato che rafforza la presenza italiana nel campionato mondiale e sottolinea il valore delle proprie eccellenze sportive.

L’Italia torna protagonista nel FIA World Rally Championship grazie a una prestazione destinata a restare nella storia recente della disciplina. Al 94° Rallye Monte-Carlo, prima prova stagionale del WRC, l’equipaggio formato da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi ha firmato un’autentica impresa. I due italiani hanno conquistato il miglior tempo in due prove speciali con una Ford Fiesta Rally3, vettura di categoria inferiore rispetto alle potentissime Rally1 e Rally2 ufficiali. I due italiani hanno dominato la prova su uno dei tratti più iconici e temuti dell’intero mondiale rally. Un risultato clamoroso, che ha riportato la bandiera italiana davanti a tutti in una prova del WRC.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Rally Monte Carlo Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-Carlo Il Mondiale Rally 2026 torna su Sky e NOW, offrendo la copertura completa di tutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship. Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte Carlo Oliver Solberg prosegue la sua corsa al Rally di Monte Carlo, primo evento del Campionato WRC 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rally Monte Carlo Argomenti discussi: L'impresa di Matteo Fontana al Rally di Monte-Carlo 2026; L’impresa di Andrea Spataro: vittoria di classe al Rallye Monte Carlo; Rally di Monte-Carlo: vince Solberg, ma l'Italia fa la storia con Fontana e Daprà; Monte-Carlo, impresa sul Col de Braus, Fontana e Arnaboldi battono tutti con la Rally3. Solberg stravince un Rallye Monte-Carlo da leggendaTripletta Toyota alla prima tappa del WRC, il rallye Monte-Carlo. Nel WRC2 successo di Rossel e straordinario secondo posto di Daprà ... lautomobile.aci.it Oliver Solberg entra nella storia a Monte-Carlo: Non capisco nemmeno cosa sia successoOliver Solberg ha firmato un’impresa storica al Rallye Monte-Carlo, concluso domenica, diventando il più giovane vincitore di sempre della prova ... rallyssimo.it I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI IMPERIA IMPEGNATI AL RALLY DI MONTE CARLO 2026 / LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.