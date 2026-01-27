Rai ad Rossi | Siamo modello di servizio pubblico ora puntiamo su giovani e digitale

La Rai si conferma un importante broadcaster pubblico, mantenendo il ruolo di pilastro del Servizio Pubblico. L’azienda punta ora a rafforzare l’offerta rivolta ai giovani e all’innovazione digitale, in risposta alle mutate esigenze del mercato. Con impegno e responsabilità, la Rai mira a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel panorama mediatico italiano, offrendo contenuti di qualità e sostenibilità nel servizio pubblico.

(Adnkronos) – "La Rai rappresenta uno dei più importanti broadcaster pubblici e siamo uno dei pilastri del modello di Servizio Pubblico, continuiamo a farlo con grande impegno rispetto alle fasi di mercato attuali". Così l'ad Rai Giampaolo Rossi, intervistato da Mario Ajello, giornalista de 'Il Messaggero', all'evento organizzato da Spes Academy dal titolo 'Servizio Pubblico. Le nuove sfide'. "Stiamo attraversando un processo di accelerazione tecnologica senza precedenti e ogni volta che ciò avviene cambiano i parametri di riferimento e cambia il modo in cui si costruisce l’immaginario e, dunque, anche il lavoro di chi opera in questo mercato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Rai AdRossi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rai AdRossi

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot con il pubblico; Addio Valentino: Mozart, rose e maison internazionali ai funerali dell'ultimo imperatore della moda - L'omelia: La bellezza divina si cela nelle minuzie; Riunione informale. L'emozione della prima volta per gli esordienti della giunta Decaro.

Rai, ad Rossi: Siamo modello di servizio pubblico, ora puntiamo su giovani e digitaleLa Rai rappresenta uno dei più importanti broadcaster pubblici e siamo uno dei pilastri del modello di Servizio Pubblico, continuiamo a farlo con grande impegno rispetto alle fasi di mercato attuali ... adnkronos.com

Rai, l'ad Giampaolo Rossi: «Sanremo è un pezzo di identità culturale»«Il festival non è solo ciò che si vede, ma è anche ciò che c’è dietro. Lo sforzo produttivo che la Rai mette in piedi per quello che è ... ilmattino.it

Redazione, SudeFuturi, 26 gennaio 2026 (Adnkronos) – "Abbiamo confermato l’assoluta volontà che Israele partecipi all’Eurovision". L’ha detto l’ad Rai Giampaolo Rossi ai giornalisti a margine di un convegno sul servizio pubblico organizzato a Roma dalla F facebook