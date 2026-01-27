Ragazzi Down in scena | La nostra sindrome non ci fermerà |VIDEO
Questo articolo presenta la storia di Martina, una giovane donna di 27 anni con sindrome di Down, che trova nella recitazione un modo per esprimersi e superare gli ostacoli. Un esempio di come la passione e la determinazione aiutino a vivere con fiducia e autonomia, dimostrando che la sindrome di Down non definisce le capacità di ciascuno.
Martina ha 27 anni, un sorriso contagioso e le idee chiare. “Mi piace andare in scena perché sono una ragazza in gamba anche se ho la sindrome di down”. La scena di cui parla Martina è quella dello spettacolo This is Us, risultato finale del progetto teatrale dell'Associazione italiane persone.🔗 Leggi su Napolitoday.it
