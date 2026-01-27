Raddoppio di via Roma Destra a Jesolo parte la progettazione

La Regione Veneto ha avviato la gara per la progettazione del raddoppio di via Roma Destra a Jesolo, un intervento volto a migliorare la viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti. La procedura riguarda il tratto compreso tra la rotatoria Picchi e il ponte sul fiume Sile, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza stradale.

La Regione Veneto, attraverso Veneto Strade, ha avviato la gara per la progettazione del raddoppio della strada Jesolana (via Roma destra, Sp 42) nel tratto compreso tra la rotatoria Picchi e il ponte sul fiume Sile, nei territori di Jesolo e Cavallino Treporti. L'opera si estende per 4,8.

A gennaio prenderanno il via i lavori per la nuova rotatoria in via Roma Destra a Jesolo, vicino al ristorante Casablanca.

REGIONE VENETO* : «VIABILITÀ DEL LITORALE: AL VIA LA PROGETTAZIONE PER IL RADDOPPIO DI VIA ROMA DESTRA DA JESOLO A CAVALLINO»La Regione del Veneto, attraverso Veneto Strade, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione del raddoppio della strada ... agenziagiornalisticaopinione.it

Spiagge, presentato il piano per raddoppiare la corsie tra Jesolo e Cavallino-Treporti: il progetto completa l'Autostrada del MareJESOLO - Raddoppiare via Roma destra con due corsie per senso di marcia. È questa la soluzione individuata dalla Regione per completare l'Autostrada del mare e fluidificare il traffico tra i comuni di ... ilgazzettino.it

