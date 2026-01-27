Racket delle camere nell’ex hotel anche la mamma di Kata tra il pubblico del processo E annuncia | Torno dal procuratore

La presenza di Kathrine Alvarez al processo sul racket delle camere all'ex hotel Astor di Firenze sottolinea l’importanza di un’inchiesta che coinvolge diverse figure. L’udienza si concentra sulle attività illecite legate alla gestione abusiva della struttura, con testimonianze che mirano a fare luce su un fenomeno complesso e delicato. La madre della giovane scomparsa ha annunciato di voler incontrare il procuratore, evidenziando l’interesse per una vicenda ancora aperta.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Kathrine Alvarez, la madre di Kataleya Alvarez, scomparsa ormai quasi tre anni fa, era oggi tra il pubblico del processo sul 'racket delle camere' all'ex hotel Astor di Firenze, struttura in disuso ed occupata abusivamente da gruppi di stranieri. Dall'albergo abbandonato scomparve la piccola di 5 anni il pomeriggio del 10 giugno 2023 e da allora non se ne è saputo più nulla. Quattro gli imputati. Anche lo zio di Kata tra gli imputati. Tra loro lo zio Abel Vasquez. Sono difesi dall'avvocato Elisa Baldocci. Sono accusati, a vario titolo, di estorsione, lesioni e del tentato omicidio di un ecuadoregno che fu costretto a buttarsi da una finestra per sfuggire agli aggressori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

