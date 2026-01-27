Raccogliamo fondi per il centro anziani | attenzione alla truffa

È importante essere cauti quando si ricevono richieste di donazioni telefoniche. Spesso, si tratta di truffe che sfruttano il nome del centro anziani per raccogliere fondi non autorizzati. Per proteggersi, è consigliabile verificare sempre le richieste e contattare direttamente l’ente di riferimento.

Telefonano e chiedono offerte da destinare al centro anziani. Che, però, non ha organizzato raccolte fondi. A mettere in allerta i cittadini è il Comune di Villasanta che, con un post sulla pagina Facebook istituzionale, comunica che “il Centro Diurno Integrato Anziani di via Bestetti non promuove nessuna raccolta fondi, tanto meno con il ritiro di soldi porta a porta”. Nei giorni scorsi, infatti, alcune persone hanno telefonato ai villasantesi spacciandosi per volontari incaricati di raccogliere fondi per il centro diurno anziani, un servizio molto importante e noto a Villasanta. Chiedono offerte in denaro e a chi risponde di non averli a disposizione e di dover andare in banca a prelevare, rinviano l’appuntamento al giorno successivo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Negli ultimi mesi, una nuova truffa ai danni degli anziani sta crescendo in Italia, con perdite superiori ai 2 milioni di euro.

