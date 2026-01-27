Quel giorno ad Auschwitz. La storia, la memoria

Questa introduzione offre una riflessione sul ricordo di Auschwitz, dove alcuni sopravvissuti si riuniscono ancora oggi per onorare le vittime. Un momento importante che sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica e il rispetto per le sofferenze vissute. Un gesto che collega il passato al presente, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi.

Lo stesso giorno 81 anni dopo. Alcuni ebrei sopravvissuti tornano ad Auschwitz per deporre ceri e fiori. Per ricordare al mondo cosa è capace l’uomo quando la follia prende il sopravvento sulla ragione. C’erano anche loro tra i 7 mila ritrovati, malati e stremati, ma in vita, il 27 gennaio 1945, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il Campo. Da allora il 27 gennaio è commemorato come Giornata della Memoria. Auschwitz è stato il più grande campo di concentramento e sterminio nazista, nonché il principale simbolo della Shoah. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La storia di Eddy, il primo ebreo dell'Ajax morto ad Auschwitz, rappresenta un ricordo importante delle vittime dell'Olocausto.

In occasione del Giorno della Memoria, l’Università di Firenze ricorda il professor Dalla Volta, vittima dell’Olocausto.

Elena Colombo, deportata a 10 anni da sola ad Auschwitz: la storia (unica) nella Shoah italianaNel Giorno della Memoria 2026 la storia di Elena Colombo, deportata bambina dopo l’arresto in Piemonte. Una vicenda unica della persecuzione antiebraica in Italia ... famigliacristiana.it

Il Giorno della Memoria: Auschwitz e la fine di un'umanità distrutta27 gennaio 1945. In Europa i cannoni continuano a sparare, le persone muoiono come formiche. A circa cinquantina di minuti da Cracovia, le truppe sovietiche arrivano davanti a quello che ... ilmattino.it

