Quei negozianti che chiudono per sempre | l’album del piccolo commercio che finisce le storie

Il fenomeno della chiusura definitiva di negozi a Firenze riflette una tendenza crescente nel commercio locale. Questi episodi rappresentano la fine di molte storie imprenditoriali, segnando un cambiamento nel panorama commerciale della città. Analizzare le cause e le conseguenze di queste chiusure aiuta a comprendere le sfide attuali del settore e le possibili strategie di rilancio.

Firenze,27 gennaio 2026 – Commercianti che non ce la fanno. E che decidono di dire basta, di chiudere la saracinesca per sempre. Sono tante le storie di questo genere. Insegne che hanno attraversato le epoche, che hanno servito generazioni di clienti ma che non riescono a stare al passo del grande commercio online, o delle tante tasse. E che quindi abbandonano, lasciando un senso di amarezza e di malinconia nella gente. Contribuendo spesso alla desertificazione dei nostri centri storici. Un fenomeno preoccupante, che è una realtà. Sono oltre 700 le imprese commerciali di questo genere scomparse in cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

