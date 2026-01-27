Quasi 50enne e più bella che mai

Michelle Hunziker, ormai vicino ai 50 anni, si conferma come esempio di eleganza e stile. Per il suo compleanno, ha scelto un abito rosso fuoco che ha catturato l’attenzione, sottolineando la sua bellezza e il suo fascino senza tempo. Un modo sobrio per celebrare un momento speciale, in linea con la sua personalità raffinata e naturale.

Rosso fuoco, fasciante, da vera sera speciale: Michelle Hunziker festeggia il compleanno con un abito che accende i riflettori e mette tutti d'accordo, o quasi. Sui social piovono like, cuori e complimenti, anche se non manca chi si interroga su qualche dettaglio "un po' troppo perfetto". Ma mentre i commenti che scorrono veloci, lei continua a brillare, sicura e sorridente. La verità è semplice: in foto o dal vivo, è semplicemente una splendida quasi 50enne. Michelle Hunziker festeggia i 49 anni con la sé bambina: «Ma da grande sarò felice?» Michelle Hunziker compie 49 anni: il look rosso fuoco e il trucco da festa.

