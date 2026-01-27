Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia viene determinato dal PUN, il prezzo di riferimento all’ingrosso del mercato libero. Questa cifra rappresenta il valore base al quale vengono negoziate le forniture di energia, influenzando le tariffe e i costi finali per i consumatori. Comprendere come si stabilisce il prezzo può aiutare a valutare meglio le proprie spese energetiche e le eventuali variazioni di mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato. Al 27 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,15097 €kWh (pari a 150,97 €MWh). Questo valore, aggiornato quotidianamente, è il punto di partenza per la formazione delle offerte nel mercato libero, dove ogni fornitore può aggiungere i propri costi di commercializzazione, margini e servizi accessori. Nel mercato libero, i consumatori possono scegliere tra offerte a prezzo fisso o variabile, spesso legate proprio all’andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

