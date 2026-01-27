Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo
Una passeggiata di soli 10 minuti al giorno può contribuire a ridurre il rischio di mortalità prematura del 15%, secondo recenti studi. Un impegno minimo per migliorare la salute e il benessere nel tempo, senza eccessi o complicazioni.
Secondo uno studio, basta una camminata quotidiana di 10 minuti per ridurre il rischio di morte prematura del 15%. La longevità dipende anche da sonno e dieta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Piccole modifiche nella routine quotidiana possono avere un impatto significativo sulla longevità.
