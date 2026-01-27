Quando la storia diventa spettacolo | Cammarata e San Giovanni Gemini riscoprono i Branciforti

In occasione di un evento al teatro Giuseppe Lena di Cammarata, si è tenuto un momento di riflessione sulla storia dei Branciforti, coinvolgendo studenti e pubblico. L’iniziativa ha offerto un’occasione per riscoprire il patrimonio storico e culturale delle due località, attraverso musica dal vivo e narrazioni condivise. Un’occasione per approfondire le radici storiche di Cammarata e San Giovanni Gemini in modo semplice e rispettoso.

Un teatro gremito di studenti, musica dal vivo e storia condivisa. Al teatro Giuseppe Lena di Cammarata ha preso forma "I luoghi dei Branciforti – Cammarata e San Giovanni Gemini. L'arazzo d'oro di Palazzo dei Normanni", un appuntamento capace di trasformare la narrazione storica in esperienza.

