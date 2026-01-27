Questo articolo esplora come la satira in Italia si sia evoluta nel tempo, analizzando i cambiamenti attraverso il programma

Mercoledì 28 gennaio, Italia 1 propone un viaggio attraverso tre decenni di storia italiana con “Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”, condotto da Filippo Roma. Un appuntamento imperdibile che promette di far riflettere e sorridere, raccontando il nostro Paese attraverso i servizi più memorabili della trasmissione. Un viaggio nella memoria collettiva italiana. La seconda puntata dello spin-off ideato da Davide Parenti e scritto da Lorenzo Maiello ci accompagna in un percorso nostalgico attraverso gli ultimi trent’anni dell’Italia. I telespettatori potranno rivivere alcuni dei momenti più emblematici e divertenti della storia de “Le Iene”, dai celebri scherzi ai politici fino alle provocazioni più audaci che hanno caratterizzato il programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Quando la satira non aveva limiti: Le Iene mostrano come è cambiata l’Italia

