Il cinema spesso utilizza tecniche di montaggio e inquadrature per creare un’impressione di realtà che può essere ingannevole. Questa capacità di manipolare la percezione dello spettatore è al centro di molte narrazioni, portando a riflettere sulla fiducia che riponiamo nelle immagini e nelle storie sul grande schermo.

Il cinema ci ha sempre insegnato a fidarci di quello che vediamo. Dell’inquadratura, del montaggio, della voce narrante che ci accompagna nella storia. Ma ci sono film che tradiscono questo patto, e lo fanno di proposito. Mentono allo spettatore, costruendo storie fatte di mezze verità, punti di vista distorti, false piste. Non parliamo di semplici colpi di scena: è qualcosa di più profondo. Il film ti prende per mano, ti fa credere di aver capito tutto, e solo alla fine ti mostra quanto sei stato manipolato. In questi casi la bugia non è un difetto, è il cuore del racconto. Diventiamo complici di una versione parziale, filtrata, a volte completamente inventata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Quando il cinema mente allo spettatore: film costruiti sull’inganno

'Filmlovers' è un film francese del 2024 che racconta l'amore per il cinema attraverso una narrazione drammatica.

