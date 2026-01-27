Se sei interessato alle partite di Sinner e Musetti, questo articolo fornisce informazioni su orari e modalità di visione. Scopri quando e dove seguirli, per non perdere nessuna occasione di vedere i loro match. Una guida utile per gli appassionati di tennis che desiderano rimanere aggiornati sugli appuntamenti principali.

Stanno per disputarsi i quarti di finale all’Australian Open. Ma quando giocano Sinner e Musetti? Andiamo a scoprire gli orari dei match e dove vederli in tv. Tra poche ore si disputeranno i quarti di finale all’Australian Open ma quello che tutti si chiedono è: quando giocano Sinner e Musetti? I due campioni azzurri, protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto Slam consecutivo, si scontreranno rispettivamente contro Ben Shelton e Novak Djokovic e di certo si preannunciano due match di fuoco. Entrambi giocheranno alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne e già in molti si chiedono cosa accadrà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Quando giocano Sinner e Musetti, gli orari e dove vederli

Approfondimenti su Sinner Musetti

L'Australian Open prosegue con le sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Giovedì 22 gennaio, agli Australian Open, l’Italia del tennis torna in scena con cinque giocatori nel tabellone maschile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SINNER - AUGER ALIASSIME ATP FINALS: A CHE ORA E DOVE VEDERLA GRATIS PER TUTTI

Ultime notizie su Sinner Musetti

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |…; Il programma di martedì 20 gennaio: quando giocano Sinner e Musetti; Australian Open, il programma degli ottavi: a che ora si gioca Sinner-Darderi; Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP.

Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurriComunque vada, un’altra data storica da aggiungere al libro del tennis italiano. Seconda tornata di quarti di finale all’Australian Open, con due azzurri protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto ... gazzetta.it

Australian Open - Ecco quando giocano Musetti con Djokovic e Sinner con SheltonPubblicato il programma di gioco di domani mercoledì 28 gennaio ed è un programma dell' Australian Open che interessa molto da vicino il tennis italiano. Ci saranno infatti i quarti di finale della ... tennisworlditalia.com

Australian Open 2026, il programma di lunedì 26 gennaio: a che ora giocano Sinner-Darderi e Musetti-Fritz - facebook.com facebook

Australian Open, Sinner-Darderi e Musetti-Fritz: quando giocano, a che ora e dove vederli in tv x.com