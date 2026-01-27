Quando gioca Jannik Sinner e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026

L'articolo fornisce informazioni sulla prossima partita di Jannik Sinner all'Australian Open 2026, evidenziando il suo ruolo nel torneo e i dettagli su quando e dove seguirlo in campo.

Jannik Sinner infiamma Melbourne e fa crescere l’attesa: l’Australian Open entra nel vivo e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo nei quarti di finale. Il numero 2 del mondo supera il derby azzurro contro Luciano Darderi con un convincente 6-1, 6-3, 7-6 dopo due ore e 9 minuti di gioco, confermando uno stato di forma eccellente. La partita è a senso unico nei primi due set, dominati da Sinner con autorità e continuità. Nel terzo, complice un Darderi più aggressivo e qualche fisiologico calo, il match si allunga fino al tie-break. Qui Jannik alza nuovamente il livello, infilando sette punti consecutivi e chiudendo 7-2 senza lasciare spazio a repliche.🔗 Leggi su Funweek.it

Jannik Sinner si appresta a disputare il suo prossimo incontro all’Australian Open 2026, in programma domani, lunedì 26 gennaio.

