Quando Clark Gable arrossì davanti alla giovane Oriana
Questo libro ripercorre gli esordi di Oriana Fallaci, dalla sua esperienza al «Mattino dell'Italia centrale» fino ai primi anni di carriera. Un viaggio nel giornalismo degli anni Cinquanta, con aneddoti e momenti significativi che hanno segnato la sua crescita professionale e personale. Un testo utile per chi desidera comprendere le radici di una delle più importanti giornaliste italiane.
Esce oggi in libreria per Bur Rizzoli Da grande farò la giornalista. 1947-1953: i primi passi al «Mattino dell'Italia centrale» di Oriana Fallaci (pagg. 222, euro 13). Si tratta di una raccolta di articoli e interviste, a cura di Giuseppe Fedi e Piero Meucci (l'Introduzione del volume è di Ferruccio de Bortoli), risalenti al periodo di Oriana come apprendista al Mattino dell'Italia centrale di Firenze, e che rivelano già il suo «marchio di fabbrica» per stile e passione: pezzi su processi, sul caso Brandimarte e della «banda Martelloni», reportage sulla condizione delle donne e su eventi mondani con protagonisti celebrità come lo stilista Christian Dior, il romanziere John Steinbeck, attrici come Gloria Swanson e Ivy Nicholson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Clark Gable Oriana
WWE: Chad Gable vicino al ritorno, i progressi dopo l’operazione alla spalla
Come finisce in Iran? Quando Oriana Fallaci bacchettava lo Scià e Khomeyni
Il destino dell’Iran rimane incerto, mentre le proteste popolari continuano senza sosta.
Ultime notizie su Clark Gable Oriana
Argomenti discussi: Quando Clark Gable arrossì davanti alla giovane Oriana.
Clark Gable, francamente me ne infischioClark Gable, anche noto come the king of Hollywood, era nato a inizio secolo, l’1 febbraio 1901, e morì il 16 novembre 1960, 60 anni fa oggi. Aveva una voce potente, riconoscibilissimi baffi ... ilpost.it
Clark Gable: Il Re di HollywoodDalle umili origini in Ohio alla vetta del cinema mondiale, la vita di Clark Gable è una saga di determinazione, talento e fascino senza tempo. Nella fredda mattina del 1º febbraio 1901, a Cadiz, un ... liquidarte.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.