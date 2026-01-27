Quando Clark Gable arrossì davanti alla giovane Oriana

Questo libro ripercorre gli esordi di Oriana Fallaci, dalla sua esperienza al «Mattino dell'Italia centrale» fino ai primi anni di carriera. Un viaggio nel giornalismo degli anni Cinquanta, con aneddoti e momenti significativi che hanno segnato la sua crescita professionale e personale. Un testo utile per chi desidera comprendere le radici di una delle più importanti giornaliste italiane.

Esce oggi in libreria per Bur Rizzoli Da grande farò la giornalista. 1947-1953: i primi passi al «Mattino dell'Italia centrale» di Oriana Fallaci (pagg. 222, euro 13). Si tratta di una raccolta di articoli e interviste, a cura di Giuseppe Fedi e Piero Meucci (l'Introduzione del volume è di Ferruccio de Bortoli), risalenti al periodo di Oriana come apprendista al Mattino dell'Italia centrale di Firenze, e che rivelano già il suo «marchio di fabbrica» per stile e passione: pezzi su processi, sul caso Brandimarte e della «banda Martelloni», reportage sulla condizione delle donne e su eventi mondani con protagonisti celebrità come lo stilista Christian Dior, il romanziere John Steinbeck, attrici come Gloria Swanson e Ivy Nicholson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

