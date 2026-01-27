Pusher ucciso con un colpo di pistola la proposta di Salvini | Scudo legale per i poliziotti che sparano

In seguito alla morte di Abderrahim Mansouri a Milano, si intensifica il dibattito sulla proposta di Salvini di uno scudo legale per i poliziotti che usano armi da fuoco durante operazioni di polizia. La questione riaccende le discussioni sulla sicurezza e sulla responsabilità nelle azioni delle forze dell’ordine.

Milano, 27 gennaio 2026 – Morte di Abderrahim Mansouri, colpito da un proiettile esploso da un agente impegnato in un controllo anti-droga, si accende il confronto politico. Sul caso è intervenuto – l’aveva già fatto nell’immediatezza dei fatti – il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Oggi, martedì 27 gennaio, il leader della Lega ha postato su X il suo pensiero, aggiungendo anche una proposta sul tema forze dell’ordine e metodi di contrasto alla criminalità. L’istanza. “Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti – si legge nel messaggio di Salvini – si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente di Rogoredo, sottolineando l’importanza di analizzare la dinamica dei fatti senza giudizi affrettati.

