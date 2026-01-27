Puppo | Djokovic sperava nel ritiro di Sinner? Plausibile Jannik inizia a dare fastidio a tanti

L’Italia del tennis si distingue agli Australian Open 2026, con Lorenzo Musetti che supera Taylor Fritz e si qualifica per i quarti di finale contro Novak Djokovic. Un torneo che conferma la crescita del movimento nazionale e la competitività dei giovani talenti italiani nel circuito internazionale.

Una giornata trionfale per il tennis italiano agli Australian Open 2026. Lorenzo Musetti, infatti, ha aperto il programma rifilando un secco 3-0 a Taylor Fritz e si è guadagnato i quarti di finale contro Novak Djokovic. Dall’altra parte, invece, Jannik Sinner ha vinto agevolmente il derby contro Luciano Darderi e ora se la dovrà vedere, come capita spesso negli Slam, contro lo statunitense Ben Shelton. Di questo e molto altro si è parlato nel corso della puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore della trasmissione e giornalista di Eurosport, inizia facendo il bilancio del torneo ‘down under’: “Stiamo entrando nel momento clou dell’Australian Open e si prospettano partite interessanti anche al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

