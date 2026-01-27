Pulizia immobili comunali affidamento temporaneo Quattro operatrici sono senza lavoro

La gestione della pulizia degli immobili comunali a Casarano ha portato a una situazione complessa, con quattro operatrici senza lavoro a causa di un affidamento temporaneo. Questa vicenda evidenzia le sfide legate ai servizi pubblici e alle modalità di affidamento, sottolineando l’importanza di soluzioni sostenibili e trasparenti per garantire occupazione e qualità del servizio.

CASARANO – Vicenda paradossale per il servizio di pulizia degli immobili comunali in quel di Casarano. Ancora fermo l’appalto e l’amministrazione comunale non ha ancora predisposto la nuova gara di affidamento e nel frattempo assegna il servizio direttamente alla ditta Illiria, che a quanto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Casarano

Recentemente, quattro studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore di Argenta e Portomaggiore hanno conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) davanti a commissari esterni e un esperto di valutazioni interne.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Casarano

Argomenti discussi: PULIZIE E DERATTIZZAZIONE, IL COMUNE DI APRILIA ESTERNALIZZA AL CNS PER QUASI 1 MILIONE DI EURO; Mercato ex Inapli: Servono interventi urgenti su sicurezza e igiene.

Pulizia immobili comunali, affidamento temporaneo. Quattro operatrici sono senza lavoroLa vicenda a Casarano dove la Filcams Cgil denuncia l’assegnazione diretta e il mancato rispetto della clausola sociale. Dal 6 gennaio lavoratrici senza stipendio e garanzie. Chiesto l’intervento riso ... lecceprima.it

Comune di Casarano, il paradosso della clausola sociale. Addette alle pulizie garantite, eppure beffateAncora fermo l'appalto delle pulizie degli immobili del Comune di Casarano. L'amministrazione non lancia la nuova gara e nel frattempo assegna l'affidamento ... corrieresalentino.it

Ragusa. Stato di agitazione del personale impiegato nei servizi di pulizia immobili del Comune - facebook.com facebook