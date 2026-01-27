La Protezione Civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte, a causa di vento forte e condizioni meteorologiche avverse. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie per garantire la propria incolumità durante questo periodo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca, in progressiva rotazione da sud-ovest, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

