La Puglia offre un’opportunità unica di esplorare il Parco Nazionale dell’Alta Murgia attraverso un archeo-trekking nella Piana di San Magno. Questa attività permette di scoprire il paesaggio naturale e i siti storici in un contesto naturale e tranquillo, ideale per apprezzare la ricchezza culturale e ambientale della regione. L’evento si svolge domenica 1 febbraio alle ore 9.30.

Puglia ArcheoTrekking – Piana di San Magno?? Domenica 01 febbraio Ore 09.30Un'esperienza di archeo-trekking nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, lungo uno dei tratti più suggestivi dell'altopiano murgiano. Cammineremo immersi in un paesaggio di grande fascino, tra natura e testimonianze della storia rurale, alla scoperta della neviera di San Magno, dello Jazzo Tarantini e della serra Cecibizzo, luoghi simbolo di un territorio modellato nei secoli dal lavoro dell'uomo e dalla forza della natura.🔗 Leggi su Baritoday.it

Domenica 21, parte l'evento Puglia ArcheoTrekking con un nuovo percorso dedicato al Pulo di Altamura.

Argomenti discussi: Puglia archeo trekking – lama san Giorgio (Rutigliano); Weekend a Bari del 17 e 18 gennaio 2026: teatro, musica, trekking e spettacoli imperdibili.

Domenica 18 gennaio – Puglia ArcheoTrekking Ore 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del Monte Un percorso immerso nei sentieri che circondano Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Cammineremo tra boschi, sterrati e ant - facebook.com facebook