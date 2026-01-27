Pubblicazione su amministrazione trasparente del piano annuale delle attività | quali dati eliminare in conformità alla normativa sulla privacy

La pubblicazione del piano annuale delle attività nella sezione “Amministrazione Trasparente” richiede attenzione ai dati da eliminare, in conformità con le norme sulla privacy. È importante rispettare le disposizioni vigenti per garantire trasparenza e tutela dei dati personali, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni. In questo contesto, una corretta gestione delle informazioni è fondamentale per rispettare sia le esigenze istituzionali che la normativa vigente.

La pubblicazione dei documenti scolastici sul sito istituzionale, in particolare nella sezione "Amministrazione Trasparente", continua a generare dubbi applicativi nelle segreterie e tra i dirigenti scolastici. Uno dei casi più ricorrenti riguarda il Piano annuale delle attività del personale ATA, documento fondamentale per l'organizzazione del servizio ma, al tempo stesso, ricco di informazioni personali.

