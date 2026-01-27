Provincia Daniele Canella | Interporto cresce un bene per tutto il territorio

L’Interporto continua a svilupparsi, sostenendo la crescita dell’intero territorio. La Provincia ha espresso fiducia nelle recenti scelte strategiche, che rafforzano le attività e favoriscono opportunità di sviluppo economico. Questo progresso rappresenta un passo importante per l’area, contribuendo a migliorare la competitività e le prospettive future della regione.

La notizia della scelta dei due nuovi partner per dare un impulso ancora più forte alle attività dell'Interporto sono state accolte con fiducia anche in Provincia. «Un’importante giornata per la Provincia di Padova e per i soci di Interporto: finalmente con questa nuova partnership con PSA e Logtainer, entrano i nuovi soci di maggioranza della società che gestirà il terminal del nostro Interporto», ha premesso Daniele Canella, vice presidente vicario della Provincia di Padova. «Si tratta di un’importante operazione che va quindi a buon fine: sarà necessario avere la ratifica da parte dei due organi consigliari (Comune e Provincia) e della giunta della Camera di Commercio, ma che porta Padova in una dimensione internazionale e ribadisce la centralità del nostro interporto e della nostra struttura intermodale nell’economia non solo padovana e veneta, ma nazionale e internazionale», ha ribadito Canella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

