Prova la truffa del finto incidente ma cade nella trappola dell’anziana il video

La truffa del finto incidente mira a ingannare le vittime, ma può capovolgersi. In questo caso, l’anziana ha resistito alla trappola e ha evitato di cadere nel raggiro, dimostrando attenzione e prudenza. È importante conoscere le tecniche utilizzate dai truffatori per riconoscerle e proteggersi. Un episodio che ricorda l’importanza di mantenere alta la guardia in situazioni sospette.

Ha provato a raggirare un'anziana con la tecnica del "finto incidente", ma questa volta il copione si è invertito e a finire in trappola è stato lo stesso truffatore. A far arrestare un uomo che si era finto carabiniere è stata una anziana che vive in zona Nomentano, a Roma.

