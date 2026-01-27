Prova la truffa del finto incidente ma cade nella trappola dell’anziana il video

La truffa del finto incidente mira a ingannare le vittime, ma può capovolgersi. In questo caso, l’anziana ha resistito alla trappola e ha evitato di cadere nel raggiro, dimostrando attenzione e prudenza. È importante conoscere le tecniche utilizzate dai truffatori per riconoscerle e proteggersi. Un episodio che ricorda l’importanza di mantenere alta la guardia in situazioni sospette.

Ha provato a raggirare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”, ma questa volta il copione si è invertito e a finire in trappola è stato lo stesso truffatore. A far arrestare un uomo che si era finto carabiniere è stata una anziana che vive in zona Nomentano, a Roma. La donna aveva.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Roma, tenta la truffa del finto incidente… ma cade nella sua stessa trappola

In un episodio a Roma, un tentativo di truffa attraverso la finta scena di un incidente si è concluso con il truffatore vittima della propria strategia.

Giannina cade nella trappola del finto incidente: quando lo scopre, muore d?infarto

Giannina Orciari, vittima di un falso incidente, ha subito un grave shock emotivo che le è stato fatale.

