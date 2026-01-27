Proteste stroncate nel sangue in Iran | i video degli ospedali pieni di cadaveri

Le recenti proteste in Iran sono state represse con violenza, come mostrano i video provenienti dagli ospedali e verificati dalla BBC. La repressione ha causato numerosi decessi e ha evidenziato la gravità della situazione nel paese. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e i diritti umani in Iran.

Nuovi video verificati dalla Bbc rivelano la portata della repressione in Iran, dove le proteste scoppiate a fine dicembre sono state stroncate con violenza dalle forze di sicurezza. Le immagini mostrano corpi ammassati negli ospedali, cecchini posizionati sui tetti degli edifici e telecamere di sorveglianza distrutte dai manifestanti per provare a sfuggire al controllo dello Stato. Secondo la Human Rights Activists News Agency (Hrana), sarebbero quasi 6mila le persone uccise, di cui 5.633 manifestanti, mentre ulteriori 17mila morti segnalate sono attualmente in fase di verifica. L'associazione Iran Human Rights (Ihr), con sede in Norvegia, avverte che il bilancio potrebbe superare 25mila vittime.

