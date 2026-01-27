Proteine | il nutriente più chiacchierato Quante ne servono e dove trovarle
Le proteine sono un elemento fondamentale nell’alimentazione quotidiana, presenti in molti alimenti e utili per il mantenimento della massa muscolare. Comprendere quante proteine siano necessarie e quali siano le fonti più adatte può supportare scelte alimentari equilibrate e consapevoli.
Le proteine sono finite al centro di tutto: colazioni potenziate, snack che promettono fame sotto controllo, menu che sembrano scritti da un personal trainer. Il paradosso è semplice: più se ne parla, più aumentano confusione e ansia. Eppure la domanda importante è concreta: quante proteine servono davvero e come raggiungerle con facilità. È ragionevole dare per scontato che si trovino in carni e pesce, oltre che in uova e latticini, perché sono fonti note e immediate. Ma una dieta moderna, più leggera e spesso più sostenibile, si costruisce meglio quando accanto alle fonti animali entrano alternative solide, legumi, soia, tofu, tempeh, seitan, frutta secca, semi. 🔗 Leggi su Amica.it
Le fibre stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle scelte alimentari quotidiane, sostituendo le proteine come elemento di interesse principale.
