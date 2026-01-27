Prosciutto vietato nelle scuole per non urtare i musulmani | il premier Sánchez ora punta sul menù halal

In Italia, il rispetto delle diverse culture si riflette anche nelle scelte alimentari scolastiche. Recentemente, si è aperto un dibattito sulla possibilità di introdurre menù halal nelle scuole, come segno di inclusione e rispetto per le diverse religioni. Questa evoluzione riguarda la quotidianità degli studenti e le politiche educative, sottolineando l'importanza di un ambiente scolastico che riconosca e valorizzi la diversità culturale.

E così la rivoluzione culturale passa dal vassoio della mensa. Non dai confini, non dalle leggi costituzionali, ma dal piatto di uno scolaro. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha capito che per cambiare un Paese non serve dichiararlo: basta cuocerlo a fuoco lento, abituare il palato, riscrivere le consuetudini e chiamare il tutto "coesistenza". Oggi è il menù halal, domani sarà il resto, perché ogni normalizzazione comincia sempre da ciò che sembra innocuo. La norma che allarga il perimetro. In Spagna l'ideologia non bussa più alla porta: entra in cucina, firma i capitolati d'appalto e si presenta come rispetto della diversità.

