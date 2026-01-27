Propaganda per l' Isis e la jihad su Tik Tok e Instagram a 17 anni | arrestato

Questa notizia riguarda un giovane di 17 anni arrestato per aver diffuso contenuti di propaganda jihadista su Tik Tok e Instagram. L'individuo si era autoradicalizzato e aveva iniziato, da oltre un anno, a promuovere ideologie associate a organizzazioni terroristiche come l’Isis e Al Qaeda. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare la diffusione di contenuti estremisti sui social media.

Si era autoradicalizzato e da oltre un anno - a partire dal 2024 - aveva iniziato un'attività di propaganda jihadista, attraverso i social, con contenuti che rimandavano alle più strutturate organizzazioni terroristiche, con chiari riferimenti allo Stato Islamico, all'Isis ed Al Qaeda.Un ragazzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Como, minorenne egiziano arrestato per propaganda jihadista e apologia dell’Isis: mappata la rete del terrore onlineOperazione del ROS a Como: un minore egiziano è stato collocato in comunità per apologia del terrorismo e propaganda ISIS su TikTok e Instagram. Tutti i dettagli. comozero.it

Si fa chiamare incubo dei grattacieli e fa propaganda per Isis: arrestato un 16enne a Milano per terrorismoLa Digos di Milano, su disposizione del gip, ha arrestato e condotto in carcere un 16enne per propaganda ed apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo. Il ragazzo sarebbe ... fanpage.it

