Propaganda jihadista sui social arrestato 17enne nel Comasco | inneggiava a Isis e Al Qaeda

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel Comasco. La polizia lo ha colto mentre diffondeva sui social messaggi a favore di Isis e Al Qaeda. Le forze dell’ordine hanno trovato prove che dimostrano il suo sostegno alle organizzazioni jihadiste. Ora si trova in custodia, mentre le indagini continuano per capire se ci siano altre persone coinvolte.

Un 17enne è stato arrestato per aver fatto propaganda alla jihad. Il giovane avrebbe diffuso sui social contenuti con riferimenti diretti a organizzazioni quali Isis e Al Qaeda.

