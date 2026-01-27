Pronostico Napoli-Chelsea azzurri spalle al muro | un solo risultato a disposizione

In vista dell’ottava giornata di Champions League, il match tra Napoli e Chelsea rappresenta una sfida cruciale per gli azzurri, che si trovano con le spalle al muro. La partita, in programma mercoledì alle 21:00, si presenta come un’occasione per ottenere un risultato importante e mantenere vive le speranze di qualificazione. Ecco le probabili formazioni e il pronostico della sfida.

Napoli-Chelsea è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Napoli è l’unica squadra italiana che rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions League già dopo la fase a girone unico. A differenza di Atalanta, Inter e Juventus, tutte già sicura della qualificazione (quantomeno) agli spareggi di accesso agli ottavi, gli azzurri sono costretti a battere il Chelsea nell’ultima giornata per scongiurare una clamorosa eliminazione. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

