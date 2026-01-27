Pronostico Napoli-Chelsea azzurri spalle al muro | un solo risultato a disposizione

In vista dell’ottava giornata di Champions League, il match tra Napoli e Chelsea rappresenta una sfida cruciale per gli azzurri, che si trovano con le spalle al muro. La partita, in programma mercoledì alle 21:00, si presenta come un’occasione per ottenere un risultato importante e mantenere vive le speranze di qualificazione. Ecco le probabili formazioni e il pronostico della sfida.

Napoli-Chelsea è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Napoli è l’unica squadra italiana che rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions League già dopo la fase a girone unico. A differenza di Atalanta, Inter e Juventus, tutte già sicura della qualificazione (quantomeno) agli spareggi di accesso agli ottavi, gli azzurri sono costretti a battere il Chelsea nell’ultima giornata per scongiurare una clamorosa eliminazione. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Chelsea, azzurri spalle al muro: un solo risultato a disposizione Approfondimenti su Napoli Chelsea Pronostico Angola-Zimbabwe: sono già spalle al muro Pronostico Manchester City-Bayer Leverkusen: Guardiola già spalle al muro La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: quote Napoli Chelsea: il pronostico sui Blues; Pronostico Napoli-Chelsea | Champions League 2025/26; Chelsea, Joao Pedro lancia la sfida al Napoli. Partita pesante ma ci faremo trovare pronti; Pronostici Chelsea - Brentford: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere. Napoli-Chelsea pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Napoli-Chelsea con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match di Champions League. calciomercato.com Pronostico Champions: tutto in 90 minuti, il Napoli si gioca la qualificazione con il Chelsea, occhio alla combo goalNapoli - Chelsea è un match dell'ottava giornata di Champions, con inizio alle 21 di mercoledì 28 presso lo Stadio Maradona di Napoli ... assopoker.com Napoli-Chelsea, Sabatini anticipa: "Ecco il mio pronostico, mettetelo per iscritto!" LA PREVISIONE https://bit.ly/4a59oM2 - facebook.com facebook

