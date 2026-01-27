Questo articolo analizza il pronostico della sfida tra Eintracht Francoforte e Tottenham, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Champions League. Verranno considerate le motivazioni delle squadre e le probabili formazioni, offrendo una panoramica obiettiva e informativa sulla partita di mercoledì alle 21, trasmessa in diretta tv.

Eintracht Francoforte-Tottenham è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre degli ultimi sei precedenti li ha vinti il Tottenham. E, la squadra inglese, si appresta a piazzare la quarta affermazione per un motivo semplice: le motivazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una squadra, quella di casa, è già eliminata. Un cammino assai brutto quello dei tedeschi. Gli inglesi invece, che stano faticando tantissimo in Premier League, sono clamorosamente al quinto posto in classifica e con ottime possibilità di chiudere dentro le prime otto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Eintracht Francoforte-Tottenham: le motivazioni fanno tutto

