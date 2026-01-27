Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Novak Djokovic Australian Open 28-01-2026

L’articolo fornisce un’analisi delle quote e dei pronostici relativi alla partita tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, in programma all’Australian Open 2026. Si tratta di un confronto atteso sulla Rod Laver Arena, previsto per le prime ore del mattino italiane, che interesserà gli appassionati di tennis e gli scommettitori. Qui troverai informazioni aggiornate e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro.

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic chiuderanno il programma diurno sulla Rod Laver Arena non prima delle 04:30 italiane. In palio c'è un posto in semifinale contro il vincitore della sfida successiva tra Sinner e Shelton, dunque un derby italiano in semifinale agli Australian Open è possibile. Dopo le ottime vittorie contro Tomas Machac, un po'. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

