Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner Australian Open 28-01-2026 ore 09 | 00 circa

Questo articolo presenta il pronostico e le quote di Ben Shelton e Jannik Sinner in vista della partita degli Australian Open del 28 gennaio 2026, prevista alle ore 09:00. Analizzeremo le possibili strategie e le aspettative per questa fase del torneo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida tra i due tennisti italiani e il loro avversario.

Ben Shelton e Jannik Sinner si giocheranno un posto in semifinale contro Lorenzo Musetti o Novak Djokovic. L'ottava testa di serie forse non è ancora sui livelli che gli hanno permesso di vincere il suo primo Masters 1000 in Canada, e ricordiamo tutti che quella serie di risultati, nove vittorie di fila tra Toronto e Cincinnati, lo.

