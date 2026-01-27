Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner Australian Open 28-01-2026 ore 09 | 00 circa

Questo articolo presenta il pronostico e le quote di Ben Shelton e Jannik Sinner in vista della partita degli Australian Open del 28 gennaio 2026, prevista alle ore 09:00. Analizzeremo le possibili strategie e le aspettative per questa fase del torneo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida tra i due tennisti italiani e il loro avversario.

Ben Shelton e Jannik Sinner si giocheranno un posto in semifinale contro Lorenzo Musetti o Novak Djokovic. L’ottava testa di serie forse non è ancora sui livelli che gli hanno permesso di vincere il suo primo Masters 1000 in Canada, e ricordiamo tutti che quella serie di risultati, nove vittorie di fila tra Toronto e Cincinnati, lo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner, Australian Open 28-01-2026

Il 28 gennaio 2026, Ben Shelton e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open, con l’obiettivo di accedere alle semifinali.

