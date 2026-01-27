Pronostici League One 27 gennaio | fattore campo ancora rispettato

Da ilveggente.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa giornata di League One, Cardiff e Lincoln affrontano rispettivamente Barnsley e Bradford in partite casalinghe. Questi incontri rappresentano un'occasione importante per le squadre di rafforzare la propria posizione in classifica, mantenendo il fattore campo come elemento di vantaggio. Analizzare i pronostici può aiutare a comprendere meglio le possibilità di risultato delle partite in programma.

League One, nel turno infrasettimanale Cardiff e Lincoln hanno l’opportunità di allungare sulle inseguitrici nei due match casalinghi con Barnsley e Bradford.  Il Cardiff è sulla strada giusta per l’immediato ritorno in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno. Nonostante il terzo pareggio nelle ultime cinque giornate – sabato scorso ha pareggiato 1-1 con lo Stockport County – il club gallese, imbattuto da sette partite, vanta 10 punti sulle terze. Un divario indubbiamente molto ampio: solo una seconda parte di stagione disastrosa impedirebbe alla squadra di Brian Barry-Murphy di raggiungere l’obiettivo promozione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici league one 27 gennaio fattore campo ancora rispettato

© Ilveggente.it - Pronostici League One 27 gennaio: fattore campo ancora rispettato

Approfondimenti su League One

Pronostici di oggi 27 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga e League One inglese

In questa giornata si concentrano i pronostici relativi a diverse competizioni, tra cui la Coppa Italia, la Bundesliga e la League One inglese.

Pronostici League Two 27 gennaio: davanti ai propri tifosi sono insuperabili

La quarta serie del calcio inglese torna in campo con le partite del Tuesday Night, offrendo incontri interessanti e risultati da seguire con attenzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su League One

Argomenti discussi: Pronostico Newcastle-Aston Villa: analisi, quote e consigli; Doncaster Rovers - Wigan Athletic FC | pronostico & migliori quote | 24.01.2026; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 5/1526 di sabato 24 gennaio 2026; Liga, Villarreal-Real Madrid: il pronostico di una sfida... ad alta quota.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.