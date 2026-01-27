In questa giornata di League One, Cardiff e Lincoln affrontano rispettivamente Barnsley e Bradford in partite casalinghe. Questi incontri rappresentano un'occasione importante per le squadre di rafforzare la propria posizione in classifica, mantenendo il fattore campo come elemento di vantaggio. Analizzare i pronostici può aiutare a comprendere meglio le possibilità di risultato delle partite in programma.

League One, nel turno infrasettimanale Cardiff e Lincoln hanno l’opportunità di allungare sulle inseguitrici nei due match casalinghi con Barnsley e Bradford. Il Cardiff è sulla strada giusta per l’immediato ritorno in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno. Nonostante il terzo pareggio nelle ultime cinque giornate – sabato scorso ha pareggiato 1-1 con lo Stockport County – il club gallese, imbattuto da sette partite, vanta 10 punti sulle terze. Un divario indubbiamente molto ampio: solo una seconda parte di stagione disastrosa impedirebbe alla squadra di Brian Barry-Murphy di raggiungere l’obiettivo promozione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League One 27 gennaio: fattore campo ancora rispettato

Approfondimenti su League One

In questa giornata si concentrano i pronostici relativi a diverse competizioni, tra cui la Coppa Italia, la Bundesliga e la League One inglese.

La quarta serie del calcio inglese torna in campo con le partite del Tuesday Night, offrendo incontri interessanti e risultati da seguire con attenzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su League One

Argomenti discussi: Pronostico Newcastle-Aston Villa: analisi, quote e consigli; Doncaster Rovers - Wigan Athletic FC | pronostico & migliori quote | 24.01.2026; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 5/1526 di sabato 24 gennaio 2026; Liga, Villarreal-Real Madrid: il pronostico di una sfida... ad alta quota.

Ecco i pronostici delle principali leghe europee in programma sabato 24 gennaio, tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. #Bundesliga - facebook.com facebook

La vittoria degli Hoosiers, la squadra di football americano dell’Università dell’Indiana, è stata inattesa e fuori da ogni pronostico, paragonabile a quella del Leicester in Premier League, ma con un allenatore un po’ diverso dal pacato Ranieri x.com