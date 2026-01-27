Progetto rivolto agli studenti Salute e corretta alimentazione L’importanza della tiroide

Questo progetto mira a promuovere la consapevolezza sulla salute e l’alimentazione tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie, con particolare attenzione alla tiroide. Attraverso iniziative educative, si intende favorire una corretta informazione sulle funzioni di questa ghiandola e sull’importanza di uno stile di vita sano. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani su temi fondamentali per il benessere a lungo termine.

È partito da Castel del Piano e Arcidosso il progetto ’Spiegare la tiroide nelle scuole’, un’iniziativa di educazione alla salute rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: informare i più giovani sull’importanza della tiroide e sulla prevenzione delle patologie legate alla carenza di iodio. Il primo incontro si è svolto all’istituto comprensivo ’Vannini-Lazzeretti’, dove studentesse e studenti hanno partecipato a una lezione dedicata al funzionamento della ghiandola tiroidea e alle corrette abitudini alimentari. A intervenire sono stati il Marco Capezzone, direttore della Uosd di Endocrinologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, Alessandra Tabarrini, Alessandra Di Bartolomeo e Federica Esposito della Uoc di Pediatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

