In questo processo per l’omicidio di Vasilia Potincu, noto anche come Katty, si evidenzia un episodio singolare: un giurato entra in tribunale con un coltello, venendo immediatamente cacciato. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle fasi processuali, sottolineando l’importanza di un ambiente giudiziario controllato e rispettoso delle norme.

Busto Arsizio, 27 gennaio 2026 – All’apertura del processo per l’omicidio di Vasilia Potincu, la donna che lavorava come escort con il nome d’arte di Katty, a rubare la scena è un componente della giuria popolare. Meglio, ora ex componente, dato quello che ha “combinato". Il ritrovamento. L’uomo, arrivato in tribunale, si è presentato all’ingresso e, come tutte le persone “extra macchina della giustizia” che entrano, è stato sottoposto al controllo di scanner e metal detector. In particolare ha depositato sul rullo il marsupio che indossava. Le guardie hanno subito notato sul monitor un oggetto “proibito”, ovvero un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo per l’omicidio Potincu: un giurato popolare entra in tribunale col coltello, cacciato

Approfondimenti su Vasilia Potincu

Il 12 gennaio, un uomo armato di coltello è entrato in un bar di via Lambro a Monza, frequentato da giovani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vasilia Potincu

Argomenti discussi: Processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone (19.01.2026); Il processo per l’omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva; Omicidio di Maati Moubakir, al processo il video dell'aggressione; Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo Piritore.

Omicidio del brigadiere Legrottaglie, al via il processo a BrindisiSi è aperto questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Brindisi (presidente Maurizio Saso) il processo per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno scorso nei pressi d ... ansa.it

Omicidio Legrottaglie, aperto il processo a BrindisiSi è aperto, davanti alla Corte d'Assise di Brindisi, il processo per l'omicidio del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. trnews.it

LATINA. Si è aperto il processo per l’omicidio di Paolo Celani avvenuto nel gennaio del 2010. - facebook.com facebook

Processo Adriatici, la difesa: “Non fu omicidio volontario, ma reazione istintiva”. L’ex assessore di Voghera avrebbe sparato a Youns El Bossettaoui durante un “blackout mentale”. La sentenza il 24 febbraio x.com