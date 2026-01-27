Problema tecnico su un treno disagi su collegamenti Ferrotramviaria

La circolazione dei treni sulla linea Ferrotramviaria ha subito disagi nel pomeriggio di martedì 27 gennaio a causa di un problema tecnico su un convoglio. La situazione ha causato ritardi e inconvenienti per i passeggeri coinvolti. Le autorità stanno intervenendo per risolvere la problematica e ripristinare il normale servizio nel minor tempo possibile.

